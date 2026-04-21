Congestión vial se abatiría con inversión de 10 mil mdp en transporte público

Un factor para combatir la congestión vehicular en la Ciudad de México es reforzar el sistema de transporte, consideraron expertos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

En conferencia de prensa, para presentar el 17 Congreso Internacional de Transporte (CIT 17), indicaron que un requisito para contar con un mejor sistema de transporte es necesario una política tarifaria y de financiamiento que garantice la operación eficiente en la capital.

Jesús Padilla, presidente de Grupo Corredor Insurgentes, indicó que es necesario un financiamiento gubernamental de unos 10 mil millones de pesos para fortalecer la red de transporte colectivo concesionado, que es el sistema que transporta diariamente al 65 por ciento de nueve millones de capitalinos.

Foto: Especial

Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, consideró que, como parte del reforzamiento se pueden crear en la capital zonas de acceso sólo para transporte público; una de ellas podría ser el Centro Histórico.

Y crear modelos de pago de impuesto por congestión si algún automovilista quisiera circular en estas zonas destinadas solo a la movilidad en sistemas de transporte público.

“Hay que desincentivar el uso auto particular, eso se hace con impuestos o gastos de congestión para evitar que la gente entre a los centros de la ciudad o algunas zonas específicas, esa medida se ha implementado en ciudades como Londres, en Nueva York, que han dado resultados importantes.

¿Por qué? Porque ese recurso generado por el impuesto de congestión lo destinan para la planeación de transporte público. Nada más que hay que un dato, tiene un costo político. Cuestión que muchas veces las autoridades no la asumen y preferimos seguir batallando en los centros de las ciudades con alta congestión, alta contaminación y mala calidad de vida, sin poder transitar a un servicio de transporte público de calidad eficiente”, expresó.

CDMX primero lugar en congestión vial

Consideraron que la capital debió iniciar la construcción del sistema de transporte hace 30 años; sin embargo, reconocieron esfuerzos como el desarrollo del Metrobús, Cablebús y la transformación de concesionarios a empresas.

Foto: Diego Simón | Cuartoscuro

Javier Hernández, curador académico del congreso, consideró que la transformación del transporte no solo debe ser financiado por medio de la tarifa que paga el usuario, sino por medio de subsidios que otorga el Gobierno.

Tenemos que tener, desde el punto de vista de la autoridad, claro que un sistema de transporte público cuesta y si no quieres que lo pague el usuario que es lo usual, pues lo tiene que pagar el Gobierno a través de subsidios”, acotó.

Actualmente, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en el índice de congestión vehicular de la plataforma Tomtom.

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