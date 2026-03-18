Proponen Santa Fe como zona de hospedaje mundialista en CDMX

La alcaldía Álvaro Obregón propuso que la zona hotelera de Santa Fe sea la sede del alojamiento de las selecciones que participarán en el mundial de fútbol en la Ciudad de México (CDMX).

El alcalde, Javier López Casarín, indicó que desde Santa Fe es posible llegar rápidamente al Estadio Azteca utilizando la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Sur.

Además, las características de la zona permiten implementar un cerco de seguridad robusto para proteger a los jugadores el cual incluiría inhibidores de drones en los puntos que soliciten los organizadores del mundial.

Para nosotros es muy fácil poder hacer un un corchete, un perímetro de seguridad a lo que es Santa Fe, con coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que de ahí los autobuses que trasladan a los jugadores, pues tomen los puentes de los poetas, de ahí tomarían el segundo piso y caen al estadio. Entonces en números, porque tomamos números, si te vas por alguno de los otros hoteles, en alguna otra alcaldía, el riesgo que hay y el tiempo, pues resulta que en tiempo es lo mismo y si se llegara a reducir algún carril para que haya un tránsito mucho más rápido, pues bajas la velocidad o reduces el tiempo de traslado, pero además en todo momento ofrece una seguridad de las que está pidiendo la FIFA”, dijo.

Fan Fest en Álvaro Obregón

El alcalde informó que la propuesta ya la presentó ante el comité organizador.

López Casarín dio a conocer que el fan fest de la alcaldía será instalado en el Parque de la Bombilla ubicado en la zona de San Ángel.

¿Qué saber del Mundial en CDMX?

Mundial en CDMX. Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz

Cuándo será el Mundial

Se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Será el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos

México es sede junto con Estados Unidos y Canadá.

CDMX será sede clave

La Ciudad de México albergará partidos en el Estadio Azteca (durante el torneo llamado “Estadio Ciudad de México”).

Este estadio hará historia como el primero en tener tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026)

Partido inaugural

Fecha: 11 de junio de 2026

Sede: Estadio Azteca

Partido: México vs Sudáfrica

Partidos que habrá en CDMX

En total, el estadio tendrá 5 partidos:

Fase de grupos

México vs Sudáfrica — 11 de junio

Uzbekistán vs Colombia — 17 de junio

México vs rival europeo (repechaje) — 24 de junio

Eliminatorias

Dieciseisavos — 30 de junio

Octavos de final — 5 de julio

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