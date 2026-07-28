Metro instalará cámaras térmicas para advertir niveles de saturación

Al menos 20 de las estaciones con mayor afluencia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro serán equipadas con cámaras térmicas, que permitirán a los usuarios conocer, en tiempo real, el nivel de saturación antes de ingresar a las instalaciones, como parte de un proyecto que comenzará a operar a finales de agosto.

El denominado “semáforo de calor” mostrará distintos niveles de ocupación, mediante una escala de colores, que van del verde al morado, para advertir a los usuarios sobre la concentración de personas en cada estación.

La información estará disponible en la página oficial del Metro y en la cuenta del organismo en la red social X.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que la estrategia busca ofrecer a los usuarios una herramienta para decidir “si ingresan a una estación, esperan unos minutos o utilizan otra alternativa de transporte” cuando se registren aglomeraciones.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Rubalcava indicó que la herramienta permitirá a los pasajeros modificar su ruta antes de ingresar a una estación congestionada.

Recursos que se destinarán

El proyecto forma parte de la instalación de más de mil 600 cámaras en toda la red. De ellas, alrededor de 800 serán térmicas y “corresponden a las Líneas 2 y 7, así como a una parte de la Línea 3, donde serán colocados esos aparatos, una vez que concluya el proceso de modernización”, explicó.

La inversión total será de 80 millones de pesos; el programa piloto ya arrancó en la estación Auditorio, de la Línea 7.

Además de Auditorio, se incluirán estaciones como Tasqueña, de la Línea 2; Universidad, de la Línea 3 y otras terminales de alta demanda, entre ellas Pantitlán y Cuatro Caminos, detalló Rubalcava en un encuentro con medios en el que dio a conocer el avance del Metro, a un año de su llegada a la dirección.

El proyecto contempla estaciones de alta saturación, como Pantitlán, Cuatro Caminos, estaciones que tienen una saturación importante y donde el usuario va a estar preocupado por revisar cómo se encuentran”, dijo.

Explicó que no todas las estaciones serán equipadas con este sistema, ya que la prioridad será atender aquellas donde la cantidad de pasajeros genera problemas recurrentes de movilidad.

Foto: Luis Carbayo | Cuartoscuro

Hay algunas estaciones que quizá pudiéramos instalarlas, como General Anaya, pero no tiene la saturación suficiente como para que invirtamos ese recurso en una estación así. Queremos empezar con las que tengan una mayor afluencia de usuarios”, agregó.

Tomar decisiones en tiempo real

El sistema de monitoreo utilizará el mismo tipo de cámaras de videovigilancia instaladas para las labores de seguridad del Metro. La diferencia será que las imágenes que podrán consultar los usuarios aparecerán en formato térmico, sin posibilidad de identificar a las personas.

Mientras tanto, en los centros de monitoreo C2 y C5 las videocámaras continuarán transmitiendo imágenes convencionales para apoyar las tareas de vigilancia y reacción ante incidentes, dijo.

Añadió que el propósito es que la información en tiempo real ayude a reducir tiempos de traslado.

Si yo pretendo tomar el tren en una estación y decido moverme a otro medio de transporte o a otra estación, puedo llegar más rápido, queremos que puedan tomar decisiones a partir de esa información”, afirmó.

“Será como en los sitios turísticos internacionales, de playa o nieve, que cuentan con monitoreos y la información de ocupación aparece en sitios oficiales o en redes sociales”, concluyó Rubalcava Suárez.