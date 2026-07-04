Detienen en Tlaxcala a hombre acusado de adquirir y distribuir pornografía infantil

En Tlaxcala, un sujeto identificado como Marcelo N. fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de adquirir, almacenar y distribuir pornografía infantil, informó la Fiscalía de Tlaxcala.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado presuntamente adquirió, almacenó y distribuyó material de abuso sexual infantil. Por lo que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y, tras presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial, un juez de control otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

La detención se dio en medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Teolocholco. Elementos de la Fiscalía le informaron el motivo de la detención y le hicieron saber sus derechos.