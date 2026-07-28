Comité definirá utilidad de empresa por modernización de Línea 3 del Metro

La utilidad que obtendrá la empresa o consorcio que gane la licitación para la modernización integral de la Línea 3 del Metro, proyecto valuado en más de 40 mil millones de pesos, será definida por el comité competitivo de la licitación, no por el gobierno de la Ciudad de México, aseguró el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton.

Nosotros no lo determinamos, lo determinará el comité competitivo de la licitación y lo que gana la ciudad, para mí es una reducción sustancial del costo financiero de hacerlo por sí misma”, remarcó.

En entrevista con Excélsior, el funcionario explicó que el porcentaje de ganancia para el inversionista privado se conocerá una vez que concluya el concurso y se emita el fallo, ya que el esquema de coinversión busca que la ciudad obtenga las mejores condiciones económicas y técnicas.

Estamos hablando de una retribución que estará en competencia para ganar quien pida menos y quien ofrezca más a la ciudad. Esta competencia nos permite que el beneficio del privado se acote al mínimo necesario y las condiciones que oferte el participante ganador las vamos a conocer una vez que concluya el fallo. En este momento todavía estamos en la etapa de presentación de propuestas”, dijo.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad y transporta diariamente alrededor de 1.1 millones de usuarios.

La obra se desarrollará bajo un esquema de coinversión, por lo que el capital privado participará en el financiamiento del proyecto, mientras que el gobierno capitalino mantendrá la operación del servicio, dejó en claro el funcionario.

Competencia entre empresas

Cuestionado sobre la utilidad que obtendrá la empresa ganadora, De Botton explicó que, como ocurre en cualquier contrato de obra pública, el constructor recibirá una ganancia por la ejecución del proyecto, aunque insistió en que el monto dependerá de la competencia entre los participantes.

El fallo de la licitación se dará a conocer el 14 de septiembre, de acuerdo con el calendario dado a conocer recientemente por el gobierno capitalino.

Como cualquier otra obra pública, la empresa gana una utilidad sobre la obra que ejecuta y eso nos da garantías de que podemos obtener todo el valor que significa esta inversión para la ciudad”, afirmó.

El secretario sostuvo que el principal beneficio del modelo no es la rentabilidad para el inversionista, sino el ahorro financiero que representará para el gobierno capitalino al no asumir por sí solo el costo total de la modernización.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Autorización del Congreso

Recordó que el proyecto deberá ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México como parte del Paquete Económico 2027, debido a que el esquema de coinversión requiere autorización legislativa.

Como parte de la intervención se prevé sustituir los sistemas de vías, energía, señalización y la incorporación de 45 nuevos trenes.

Las obras de mayor magnitud están programadas para iniciar a principios de 2027, mientras que durante este año se realizarán estudios técnicos, trabajos preparatorios y el proceso de licitación.