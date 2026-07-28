Aún no se descartan cierres parciales en rehabilitación de Línea 3 del Metro

La intervención prevista para la Línea 3 del Metro será mucho más compleja que los trabajos realizados recientemente en la Línea 2, debido a que existen problemas estructurales y filtraciones que obligarán a realizar obras profundas en algunos puntos de la ruta que corre de Indios Verdes a Universidad.

Ante ello, no se descartan cierres temporales o afectaciones en distintos tramos de la línea una vez que inicien los trabajos de rehabilitación mayor, previstos para principios de 2027, alertó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

Hay que recordar que la situación en Línea 3 es grave, es una afectación que no es menor. Aquí sí hay que hacer ajustes importantes, inclusive en el subsuelo. Cuando tengamos los resultados de los estudios podremos decir en qué tramos se puede trabajar sin interrupciones y en cuáles tendríamos que hacer interrupciones intermitentes o quizá alguna afectación permanente”, señaló Rubalcava.

Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Dijo que, a pesar de que la intención es mantener el servicio con el menor impacto posible para los usuarios, aún es prematuro garantizar que toda la Línea permanecerá operando durante las obras, debido a que continúan los estudios técnicos para determinar el estado real de la infraestructura.

Lo que trataremos es que se cierre lo menos posible o que no se cierre. Eso solamente lo podremos saber cuando tengamos los resultados de los estudios”, afirmó.

El director del Metro reconoció que entre las alternativas que se analizan se encuentran cierres anticipados de estaciones, suspensión de servicio durante fines de semana o interrupciones parciales por segmentos, esquemas similares a los que se han aplicado en otros proyectos de mantenimiento para evitar una suspensión total de operaciones.

Sin embargo, insistió en que la prioridad del gobierno capitalino es impedir que se repita un escenario como el de la modernización de la Línea 1, que obligó al cierre prolongado de amplios tramos.

Lo que ha manifestado la gente de gobierno es que no haya cierre de la totalidad de la línea para que no nos pase lo que pasó en Línea 1”, sostuvo.

Metro de la CDMX Foto: Especial

Empresa china CRRC no está impedida

Sobre el proceso de licitación para la rehabilitación integral, Rubalcava Suárez indicó que, mientras la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) revisa actualmente el modelo de financiamiento vía coinversión, el Metro busca que las compañías que puedan participar en la licitación acrediten experiencia en infraestructura ferroviaria y capacidad económica para ejecutar una obra de esa magnitud.

Lo que estamos priorizando es que sea una empresa con capacidad financiera y experiencia ferroviaria. No solamente es que pueda financiar el proyecto o que conozca de trenes, sino que tenga experiencia en la materia y presente las mejores condiciones para la Ciudad”, afirmó Adrián Rubalcava.

Respecto a la posibilidad de que la empresa china CRRC, encargada de la modernización de la Línea 1, participe en el proceso, el funcionario aclaró que legalmente no existe impedimento para que compita.

No obstante, dijo que las autoridades tomarán en cuenta tanto la experiencia obtenida durante la rehabilitación de la Línea 1, como las condiciones jurídicas actuales, antes de tomar una decisión.

Foto: Especial

Debido a que Metro y el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, continúan en una disputa legal y en procesos de arbitraje por una multa superior a los mil 500 millones de pesos, debido a un retraso de 27 meses en la modernización de la llamada Línea Rosa.