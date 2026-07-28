Identifican redes de despojo y objetivos prioritarios en CDMX

Con mil 846 carpetas de investigación abiertas durante el 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) tiene identificadas redes presuntamente dedicadas al despojo de inmuebles, así como objetivos prioritarios que ya son investigados, confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Sí tenemos identificadas algunas redes vinculadas a este fenómeno, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios, es parte del trabajo que está haciendo la Fiscalía de Despojos”, señaló.

Explicó que las investigaciones han permitido detectar distintos esquemas de actuación, desde invasiones violentas de inmuebles hasta conflictos familiares o sucesorios que derivan en denuncias por despojo.

Sin embargo, advirtió que también existen casos en los que podrían participar diversos actores externos para facilitar la apropiación ilegal de propiedades.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Tenemos desde los despojos que pueden ser violentos, hasta despojos más relacionados con conflictos intrafamiliares, pero tenemos también los despojos en donde puede existir el involucramiento de otros actores que tenemos la obligación de identificar, desde notarios o personal que pudiera estar trabajando en instituciones”, explicó.

Ante ello, recordó que recientemente la Fiscalía de Despojos creó una unidad especializada enfocada exclusivamente en investigar posibles redes que operan de manera sistemática para apropiarse de inmuebles.

Detalló que una de las líneas de investigación se centra en la simulación de procedimientos legales para obtener el control de propiedades, particularmente aquellas habitadas por adultos mayores o que permanecen desocupadas.

También lo que tiene que ver con algunos procesos simulados que se dan en casos de personas de la tercera edad, en donde se identifica un inmueble o un inmueble vacío y se simulan algunos procesos civiles que después derivan en la pérdida de la posesión”, refirió.

Como parte de la estrategia patrimonial contra este delito, actualmente 886 inmuebles se encuentran en etapa preparatoria para procedimientos de extinción de dominio, mientras que 172 propiedades ya están en etapa judicial.

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Respecto al caso denunciado por vecinos de la colonia Del Valle Centro, relacionado con el inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18, en la alcaldía Benito Juárez, la fiscal indicó que hasta ahora la dependencia cuenta con una sola denuncia formal y personas identificadas dentro de la investigación, sin dar mayores detalles, para no afectar las indagatorias en curso.

La titular de la FGJ señaló que este miércoles sostendrá una reunión con vecinos afectados en las instalaciones centrales de la institución, en la colonia Doctores. Estará presente también el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Sobre la participación de Virginia Vázquez García, señalada por habitantes de la zona, como la perpetradora del intento de despojo en Matías Romero 18, Alcalde Luján aclaró que la mujer no forma parte del personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que se desempeña como mediadora privada certificada por el Poder Judicial.

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La fiscal insistió en que el combate al despojo se mantiene como una prioridad para la institución y afirmó que las investigaciones ya no se limitan a casos aislados, sino que buscan identificar patrones de operación, vínculos entre expedientes y posibles responsables recurrentes.