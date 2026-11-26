La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) obtuvo una nueva vinculación a proceso contra Odilón “N”, identificado como objetivo prioritario de la estrategia contra el despojo, por su probable participación en el delito de despojo agravado de un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, entre 2018 y 2019, el imputado habría promovido tres juicios civiles para obtener las escrituras de una propiedad cuya dueña había fallecido. Para reclamarla, presuntamente presentó contratos de compraventa con los que intentaba acreditar que había adquirido legalmente el inmueble.

Sin embargo, ninguno de los procedimientos judiciales prosperó. Pese a ello, en 2021, Odilón “N” habría participado en la ocupación ilegal de la propiedad, a la que presuntamente ingresaron por la fuerza más de 50 personas, quienes rompieron cerraduras y sacaron las pertenencias del hombre que habitaba el lugar y que también se encargaba de administrar los bienes de la propietaria fallecida.

Mediante dictámenes periciales en grafoscopía, la fiscalía capitalina determinó que las firmas atribuidas a la dueña en los contratos de compraventa eran falsas. Estos elementos permitieron obtener, el pasado 20 de octubre, una primera vinculación a proceso contra el imputado por fraude procesal.

Posteriormente, como parte de las investigaciones por el despojo del inmueble, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde Odilón “N” ya permanecía bajo prisión preventiva.

El 21 de noviembre de 2026, un juez determinó vincularlo a proceso por despojo agravado, mantener la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Otros procesos por presunto fraude inmobiliario

Odilón “N” también enfrenta otro proceso penal por fraude procesal, relacionado con el desalojo de una mujer de su vivienda en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido en septiembre de 2021.

En este caso, el imputado y otro hombre presuntamente manipularon pruebas dentro de un juicio de arrendamiento para conseguir una resolución judicial que autorizara el desalojo de siete inmuebles, entre ellos el ubicado en Jardines del Pedregal.

Por estos hechos, agentes de la PDI lo detuvieron el 30 de septiembre de 2026 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en coordinación con autoridades de esa entidad. Un día después, el 1 de octubre, la Fiscalía CDMX consiguió su vinculación a proceso.

Con esta nueva resolución judicial, Odilón “N” enfrenta tres procesos penales: dos por fraude procesal y uno por despojo agravado, como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones ilegales para apropiarse de inmuebles en la capital.

La fiscalía capitalina señaló que continuará con las acciones para combatir el despojo y proteger el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México.