Procesan a abuelito por fraude procesal en desalojo de la colonia Roma

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) aprehendió a Odilón “N”, señalado como objetivo prioritario en la estrategia contra el despojo, también se obtuvo su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude procesal, relacionado con el desalojo de una mujer de un departamento en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, en 2021 el imputado y otra persona presuntamente simularon un juicio y un convenio judicial para conseguir una resolución que les permitiera tomar posesión de varios inmuebles, pese a que no eran propietarios ni tenían la posesión de estos.

Como resultado del procedimiento, se ordenó el lanzamiento de los inmuebles y se ejecutó el desalojo de un departamento ubicado en la colonia Roma, donde habitaba la víctima. Posteriormente, la mujer presentó una denuncia por fraude procesal, lo que dio inicio a las indagatorias.

La fiscalía capitalina informó que la detención de Odilón “N” era prioritaria debido a sus antecedentes en distintos procedimientos y controversias inmobiliarias desde al menos 2019, así como a señalamientos posteriores relacionados con la posesión y el desalojo de propiedades.

Tras reunir los elementos de investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra el hombre el 30 de septiembre de 2026, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de autoridades de esa entidad.

Durante la audiencia inicial, celebrada el 1 de octubre, un juez determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de fraude procesal.

La FGJ CDMX señaló que continuará con las investigaciones y acciones dirigidas a combatir el despojo de inmuebles y el uso de mecanismos judiciales presuntamente irregulares para afectar ilegalmente la propiedad o posesión de bienes.