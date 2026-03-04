Presentan avances de transformación en AICM rumbo al Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) presentó avances de su programa de modernización con obras en ambas terminales que estarán concluidas antes del Mundial de Futbol 2026.

Durante un encuentro empresarial con representantes de la industria de comunicación, marketing y publicidad, el director general del Grupo Aeroportuario Marina, almirante Juan José Padilla Olmos, expuso los proyectos estratégicos que buscan fortalecer la infraestructura aeroportuaria de la capital.

El funcionario señaló que en los próximos dos meses los usuarios comenzarán a observar cambios en las instalaciones del aeropuerto, orientados a mejorar la eficiencia operativa y la seguridad para los pasajeros.

El objetivo es que el Aeropuerto de la Ciudad de México brinde una mejor experiencia a todos los viajeros, priorizando la modernización de la infraestructura, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de la seguridad dentro del Sistema Aeroportuario”, señaló Padilla Olmos.

Actualmente, el AICM atiende a más de 46 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en una de las principales puertas de entrada al país.

El programa de modernización contempla intervenciones en ambas terminales del aeropuerto capitalino.

Entre las principales acciones destacan:

Ampliación de filtros migratorios autónomos, que pasarán de 12 a 40 para agilizar el flujo de pasajeros.

Construcción de un nuevo estacionamiento de seis niveles, además de dos estacionamientos adicionales con capacidad para 520 vehículos.

Sustitución de todas las bandas de reclamo de equipaje, con el objetivo de mejorar los tiempos de operación.

Instalación de 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial, para reforzar los protocolos de seguridad.

Creación de siete áreas médicas dentro de las terminales, destinadas a la atención de usuarios.

Mantenimiento de áreas verdes en la zona operacional, con el fin de mejorar la captación de agua pluvial y reducir riesgos de inundaciones.

Durante la presentación, el director del aeropuerto mostró material audiovisual con comparaciones del estado previo de diversas áreas y los trabajos de rehabilitación que actualmente se ejecutan en las instalaciones.

El Grupo Aeroportuario Marina reafirmó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para consolidar un aeropuerto moderno, eficiente y competitivo, capaz de responder al crecimiento de la movilidad aérea y fortalecer la confianza de millones de pasajeros nacionales e internacionales.

Preparativos para el Mundial 2026

Las obras forman parte de los preparativos de infraestructura que México realiza de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, los trabajos en el AICM estarán concluidos antes del inicio del torneo internacional, que atraerá a millones de visitantes.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que el objetivo es contar con instalaciones capaces de responder al crecimiento del tráfico aéreo y mejorar los procesos de atención a pasajeros nacionales y extranjeros.

