Hoteleros alertan por inseguridad en hospedaje por plataformas

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Javier Puente, alertó que existen habitaciones de hospedaje por plataformas que no cuentan con garantías de seguridad y no están dentro de los protocolos para evitar delitos, como la explotación sexual infantil.

Indicó que existen unos 27 mil anfitriones que operan 54 mil cuartos de alquiler en plataformas.

Pero el empresario alertó que en las últimas semanas, de cara al Mundial han visto como se han incrementado unos siete mil departamentos turísticos en renta por medio de plataformas digitales.

Y acusó en conferencia de prensa que existen plataformas que están ofreciendo 750 dólares a los dueños para inscribir sus departamentos al alquiler por ese sistema.

“Criticamos enérgicamente que haya plataformas que estén incentivando, pagando 750 dólares a vecinos que quieran poner a la venta departamentos ante una expectativa que, como les estoy demostrando, pues no es tal como la pueden algunos creer”, expresó.

Indicó que los agremiados en la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México han cumplido con medidas de seguridad, como la implementación de 113 puntos violeta, conexión de sus cámaras de seguridad con el C5 con las cuales se cubren más de mil manzanas en la capital, capacitación en seguridad, prevención y protección civil y firma de un convenio con UNICEF para denunciar la explotación sexual infantil y la violencia con niños.

“Hemos visto en los recientes episodios de inseguridad en el país que los hoteles son los lugares más seguros de la ciudad”, dijo.

Sin embargo, alertó que un sector de los cuartos de alquiler por plataformas es vulnerable en estos temas. Uno de los motivos es que en un sólo departamento se rentan dos o tres cuartos a diferentes usuarios.

“Con los anfitriones pues eso es una vulnerabilidad que ahora debemos de atender, claro. Es el momento de mayores pernoctas de la historia de la Gran Tenochtitlán, o sea, nunca ha habido tantas personas durmiendo en unos días en la ciudad”, dijo.

