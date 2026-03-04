Policías frustran despojo en Tláhuac y consiguen detener a 4 hombres

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron un intento de despojo en la alcaldía Tláhuac, en la colonia Santa Ana Poniente, además de que detuvieron a cuatro hombre involucrados en dicho delito, entre ellos un adolescente que fue llevado a un hospital porque resulto herido de bala.

La SSC informó que la lesión se debió a que los agentes repelieron una agresión, realizada con un arma de fuego, en el momento en que perseguían a dichos sujetos, quienes buscaban escapar de los policías capitalinos.

“A través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de los oficiales en campo sobre la avenida Tláhuac, a la altura de la calle Amado Nervo, en la colonia Santa Ana Poniente, debido a un reporte de agresiones que se dieron derivado de un probable despojo que sucedió en el callejón Gitana, de la misma colonia”.

Por lo que los policías llegaron al punto en que fueron solicitados, en el lugar se entrevistaron con algunos testigos que les informaron que los presuntos responsables era tres individuos que iban en una motoneta verde.

Comienzo de la persecución

Los policías localizaron a los hombres señalados, quienes estaban metros adelante, quienes notaron que eran seguidos por los elementos de la SSC y aceleraron su marcha.

Foto: SSC

En su avance, a la altura del cruce de las calles Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón, uno de los sujetos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a disparar contra los policías, por lo que repelieron la agresión.

En el intercambio de balas, el agresor resultó herido en un glúteo, por lo que una vez concluida la persecución, se solicitó el arribo de los servicios médicos para atender al menor de 16 años y llevarlo bajo custodia a un hospital.

“Las otras personas continuaron con su huida pie a tierra apoyados por otro sujeto; sin embargo, metros adelante fueron detenidos por efectivos policiales. Asimismo, luego de revisiones preventivas realizadas en apego al protocolo de actuación policial, a los detenidos les hallaron dos armas de fuego cortas con dos cargadores y 19 cartuchos útiles, 60 bolsas con aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dos bolsos tipo cangurera”, añadió la policía capitalina.

Las autoridades capitalinas consiguieron detener a tres hombres de 28, 22 y 21 años de edad Foto: SSC

Las autoridades capitalinas consiguieron detener a tres hombres de 28, 22 y 21 años de edad, quienes fueron presentados junto con lo asegurado y el vehículo ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En cuanto a los policías que respondieron a la agresión, fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de lo ocurrido para coadyuvar con las indagatorias correspondientes.

