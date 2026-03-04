Asesinan a hombre cuando abordaba su vehículo en Peralvillo

En lo que sería un ataque directo, un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida por disparos de arma de fuego, ataque ocurrido en la calle Franz Liszt casi esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según versión de algunos testigos, que prefirieron omitir su nombre, minutos antes de las 10 de la noche de este miércoles, se escucharon al menos cinco detonaciones, en el lugar quedó el cuerpo recostado en la puerta izquierda de un vehículo compacto color blanco, el cual presuntamente iba a abordar.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Al escuchar las detonaciones, los vecinos llamaron al número de emergencia 911 y de inmediato se presentaron elementos del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes pidieron el apoyo de una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos determinaron que la persona se encontraba sin signos vitales.

Al lugar también se presentaron elementos de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la alcaldía, donde iniciará la averiguación correspondiente.

*DRR*