Operativo en el AICM: más de mil 800 infracciones y 51 arrastres al corralón

Como parte de un dispositivo de movilidad en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desplegado en enero y en lo que va de febrero de 2026, se han infraccionado a mil 839 automovilistas, 605 barridos con grúa y 51 arrastres a depósitos vehiculares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detalló que además hubo 491 garantías, 656 amonestaciones verbales, 512 orientaciones ciudadanas, 43 apoyos a vehículos por descompostura y 135 apoyos ciudadanos.

Dicho operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, mismo que contó con la colaboración de la administración aeroportuaria, se llevó a cabo durante el mes de enero y lo que va de febrero, con el objetivo de mejorar la circulación en las vías primarias de la terminal aérea capitalina"

Operativo de movilidad en el AICM. Especial

Como parte de las acciones realizadas, mediante el despliegue estratégico de personal en puntos de alta afluencia vehicular, se aplicaron sanciones a conductores que incurrieron en faltas como estacionarse en doble fila, detenerse frente a las puertas de acceso, utilizar de manera indebida las zonas de ascenso y descenso, no respetar señalamientos restrictivos o evadir indicaciones de los agentes de tránsito", indicó la institución en una tarjeta informativa.

