Arranca Gustavo A. Madero semana de activismo rumbo al 8M

Con una jornada deportiva protagonizada por niñas, jóvenes y atletas de alto rendimiento, la alcaldía Gustavo A. Madero arrancó la semana de activismo rumbo al 8M, Día Internacional de la Mujer, con un programa que contempla más de cien actividades gratuitas en distintos puntos de la demarcación.

La apertura se realizó en el deportivo EDEN Juventino Rosas, en la zona de Cuautepec, donde se congregaron más de dos mil mujeres para participar en exhibiciones deportivas y reconocer a atletas locales que han destacado en disciplinas como boxeo, natación, fútbol y taekwondo.

Durante el acto inaugural, el alcalde Janecarlo Lozano destacó que la conmemoración del 8M no debe reducirse a una sola fecha.

“No es solamente un día para conmemorar, es todo un año completo para defender los derechos”, afirmó, al tiempo que reconoció a integrantes de la primera Selección Mexicana que participó en el campeonato mundial femenil de 1971, torneo en el que México obtuvo el subcampeonato tras enfrentar a Dinamarca.

Exseleccionada reivindica a compañeras

Tras agradecer el homenaje, la exguardameta Elvira Aracén recordó las dificultades que enfrentaron en aquella época para practicar un deporte considerado entonces exclusivo para los hombres.

Relató que muchas jugadoras fueron discriminadas por dedicarse al fútbol, pero celebró que hoy existan más espacios para que niñas y jóvenes participen en el deporte.

La jornada del arranque de actividades rumbo al 8M incluyó presentaciones de patinaje sobre hielo, tiro con arco, danza aérea, básquetbol, fútbol y una exhibición del juego de pelota prehispánico, a cargo de equipos femeniles que entrenan en los deportivos de la alcaldía.

Servicios de salud y gran baile

Lozano destacó que la semana conmemorativa incluirá eventos culturales, de salud y apoyo económico para mujeres, entre ellos, un bazar feminista que se instalará en el Centro Cultural Futurama, donde emprendedoras ofrecerán productos y participarán en talleres para fortalecer sus proyectos.

También se prevé una mega jornada de salud en la colonia San Felipe de Jesús, con más de 35 módulos y unidades médicas, que brindarán servicios como mastografías, pruebas de papanicolaou y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.

La agenda contempla además un “bailongo” sonidero en la velaria del EDEN Mestizaje, con la participación de colectivas musicales, como Las Musas Sonideras, las actividades culminarán con un concierto de Laura León en la explanada de la alcaldía.

Lozano aseguró que además de la agenda cultural y deportiva, su administración impulsa medidas de seguridad y apoyo social dirigidas a las mujeres.

Entre ellas mencionó la instalación de cuatro mil 500 cámaras conectadas a un Centro de Inteligencia, ubicadas en mil 500 “tótems violeta”, así como la creación de la llamada Policía Violeta, especializada en atención a la violencia de género.

“Mi responsabilidad como gobernante es que las políticas públicas y el presupuesto se utilicen en beneficio de las mujeres de esta alcaldía”, sostuvo Lozano, al asegurar que el objetivo es convertir a Gustavo A. Madero en “la alcaldía más feminista de su historia”.

