Jubilados y otros grupos se manifestarán HOY en CDMX; toma precauciones

Para este 5 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene previstas al menos 6 manifestaciones, 3 citas agendadas, 8 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la Ciudad de México. Aquí los horarios y las alternativas viales.

MANIFESTACIONES

Jubilados del IMSS protestan frente a la Suprema Corte

¿Cuánto dinero recibirán pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE en enero?

Desde temprano, integrantes del movimiento "Jubilados Pie de Lucha" del IMSS se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que se les devuelvan de forma íntegra los recursos de sus cuentas de retiro, cesantía y vejez. También pedirán que se revise una jurisprudencia que, aseguran, ha afectado a miles de extrabajadores. Se prevé la llegada de autobuses con manifestantes de otros estados e incluso la instalación de un plantón, por lo que podrían registrarse importantes afectaciones viales en el Centro Histórico.

Alternativa vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circunvalación.

Jubilados de Luz y Fuerza exigirán el pago completo de sus pensiones

A partir de las 9:00 horas, integrantes de la Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza acudirán al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Insurgentes Sur, para denunciar presuntos recortes indebidos a sus pensiones tras la reforma al artículo 127. También pedirán el reintegro de los descuentos aplicados entre abril y junio.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Toma por: Avenida Revolución, Barranca del Muerto, Río Mixcoac y Eje 10 Sur.

Colectiva "Las Tonatzin" pedirá justicia para las infancias

A las 8:30 horas, integrantes de la colectiva Las Tonatzin se manifestarán frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir avances en investigaciones relacionadas con violencia contra niñas, niños y adolescentes, además de combatir la impunidad en estos casos.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Mejor circula por: Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Cuauhtémoc.

Ex trabajadores de Ruta 100 reclamarán pago de su fideicomiso

A las 10:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 acudirán al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir el pago pendiente del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Bloqueo en Periférico Sur.

Vialidades alternas: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, 20 de Noviembre y Fray Servando Teresa de Mier.

Profesores de las Universidades para el Bienestar ofrecerán conferencia

A las 10:30 horas, integrantes de la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar ofrecerán una conferencia de prensa sobre los procesos judiciales que, aseguran, ordenaron su reinstalación laboral y que aún no se han cumplido.

Mejor circula por: Paseo de la Reforma, Balderas, Avenida Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Movimiento de Regeneración Sindical seguirá reuniendo firmas

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical permanecerán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, donde continuarán con la recolección de firmas como parte de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.

Toma por: Avenida Universidad, División del Norte, Circuito Interior y Eje 8 Sur Popocatépetl.

EVENTOS MASIVOS

Dante Gebel presentará su espectáculo "Presidente World Tour" en el Auditorio Nacional. Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Ejército Nacional y Circuito Interior.

Continúa la filmación del documental "Zócalo, el corazón de México" en el Centro Histórico. Mejor circula por: Eje Central, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Siguen las actividades de Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías. Vialidades alternas: Utilizar vialidades primarias de cada zona.

Se realizará la función de Lucha Libre Profesional "AEW Grand Slam" en la Arena México. Alternativa vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec y Doctor Río de la Loza.

Diablos Rojos del México recibirán a Freseros de Irapuato en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Opción vial: Eje 6 Sur, División del Norte y Río Churubusco.

Continúa la exposición "México Aquí, el lugar donde todo México converge" en el Monumento a la Madre. Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Circuito Interior e Insurgentes.

Se llevará a cabo la conferencia de prensa de Mr. Bikini en el Teatro Metropólitan. Alternativa vial: Balderas, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez.

En Iztapalapa continúan las actividades de la Mayordomía del Divino Salvador y sus recorridos. Alternativa vial: Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 5 Sur y Avenida Guelatao.

En Tláhuac siguen los festejos por el 21 aniversario de la Congregación del Divino Maestro. Toma por: Avenida Tláhuac, Eje 10 Sur y Anillo Periférico.

Continúan las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir, en San Lorenzo Huipulco, Tlalpan. Opción vial: Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y Periférico Sur.