Joven denuncia despojo de vivienda en Azcapotzalco; hay 8 detenidos

Los casos de invasores, personas que se dedican al despojo, desalojos y los llamados ‘okupas’ crece como la espuma en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México, luego del caso de Doña Carlota y el reciente despojo en la calle Cerrada Matías Romero, número 18, en la colonia Del Valle, nuevas denuncias han surgido y no son pocas. Ahora una presunta invasión de un inmueble terminó con ocho personas detenidas en la alcaldía Azcapotzalco, luego de la intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ocurrió en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, donde vecinos reportaron al C2 Poniente que varias personas estaban sacando muebles, bolsas y otras pertenencias de una vivienda para dejarlas sobre la calle. En cuestión de minutos, policías del sector llegaron al sitio para verificar qué estaba pasando.

Sacaron todas sus cosas Especial

Al llegar, una joven de 26 años les pidió ayuda. Contó que ella rentaba el inmueble y que, poco antes, varios hombres habían entrado por la fuerza al cuarto donde vivía para sacar todas sus cosas.

Tras escuchar la versión de la mujer y revisar lo que ocurría en el lugar, los uniformados actuaron de inmediato y detuvieron a ocho personas que presuntamente participaron en el despojo. Como parte del procedimiento, también les realizaron una revisión preventiva.

Los detenidos son una mujer de 52 años y siete hombres de 19, 19, 22, 30, 49, 49 y 59 años. Todos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal y se continuará con las investigaciones del caso.

La SSC dijo que esta intervención forma parte del protocolo de atención inmediata para CASOS DE DESPOJO, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para responder con rapidez a este tipo de denuncias.