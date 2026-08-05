Incendio en altar de vivienda provoca evacuación de 20 personas en Iztacalco

Un incendio que presuntamente inició en un altar de una vivienda de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, CDMX, provocó la evacuación de unas 20 personas, aunque no se reportaron lesionados.

Incendio en vivienda Especial

El siniestro fue reportado cerca de las 10:00 horas en un inmueble de la calle Sur 22, informó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego.

Incendio Especial

“Informamos que en una casa en un cuarto se quemó un altar, una vitrina, una mesa y un sillón; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados”, informaron los vulcanos. La SGIRPC agregó que se debió realizar una evacuación preventiva.

“El fuego fue controlado por personal de emergencias. Como medida preventiva, se evacuó a 20 personas”, indicó.