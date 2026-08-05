Emergencias HOY en CDMX y ZMVM: Vuelca camioneta, choca moto y más

Moto choca con auto

Choque hoy Ricardo Vitela

Un motociclista sufrió diversos golpes al chocar contra un vehículo particular color blanco en Diagonal 20 de Noviembre al cruce con Isabel la Católica en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

En tanto, Bomberos de la Ciudad de México dieron detalles de otro choque, este en la colonia Militar Marte, en la alcaldía Iztacalco. Se trató de una camioneta particular que se impactó contra un poste metálico. Detallaron que no hubo lesionados.

Vuelca camioneta con paja

Una camioneta cargada con 4.5 toneladas de paja volcó la madrugada de este miércoles en calles de la alcaldía Tlalpan. No se reportaron personas lesionadas y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a atender la emergencia. El siniestro vial ocurrió en el pueblo de San Andrés Totoltepec, zona en donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas.

Vuelca camión

“Informamos que en vía pública se encontró volcado sobre su costado izquierdo una camioneta que transportaba 4.5 toneladas de paja”, informaron los bomberos cerca de las 04:00 horas. Los vulcanos realizaron maniobras para retirar la paja regada y poner en posición normal el vehículo.