Buscadoras realizan velada en Monumento a la Madre

En víspera del Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras realizaron la tarde noche de este sábado, una velada en la explanada del Monumento a la Madre, ubicado en la colonia San Rafael, para honrar la memoria de quienes han fallecido en la lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos.

Entre veladoras, pancartas y fotografías de personas desaparecidas, las asistentes recordaron a madres y familiares que durante años han buscado en hospitales, cárceles, desiertos y fosas clandestinas.

Como parte del acto, pintaron un árbol sobre la explanada del Monumento a la Madre, colocaron flores de cartulina con los nombres de sus hijos, hijas, esposos y padres desaparecidos.

Foto: Alberto Roa | Cuartoscuro

En el centro del árbol, dibujaron un corazón rojo, símbolo de la esperanza que, aseguraron, sigue viva pese al dolor.

La velada también sirvió como preparación para la marcha de madres buscadoras que se realizará este 10 de mayo sobre Paseo de la Reforma para exigir verdad y justicia.

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