Promueven deporte en Coyoacán

La alcaldía Coyoacán rehabilitó cinco canchas de fútbol rápido o fútbol 7 en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula.

El alcalde, Givani Gutiérrez, dio la patada inicial durante la reinauguración de los espacios deportivos.

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El proyecto que forma parte de más de 20 canchas que se intervendrán en el marco del Mundial.

Las canchas fueron rehabilitadas en coordinación entre la alcaldía, el Gobierno capitalino, una organización no gubernamental y una empresa dedicada a la fabricación de esmaltes y pinturas.

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“Se logran resultados como este en donde todos sumamos; porque no es sólo iniciativa de un Gobierno, sino porque es una suma de esfuerzos; porque nuestro compromiso es que se vea en dónde están tus impuestos; porque estos resultados son muestra de que el dinero de los ciudadanos, se refleja en obras que perduran”, dijo.

Y destacó la importancia del deporte para la comunidad.

“Una joven, una niña, un niño que tiene la oportunidad de tomar un balón, de practicar deporte, es alguien que no sólo tiene beneficios para su salud, sobre todo, se forma en la disciplina, en la responsabilidad, en la competencia y en el trabajo en equipo. Hacer deporte es mejorar el futuro de las infancias y por ello nos hemos sumado a esta iniciativa de mejorar los entornos para ellas y ellos en la zona de los pedregales, por cierto, muy cerca del estadio Azteca”, dijo el alcalde a través de un comunicado.