Obtienen vinculación a proceso contra mujer por trata de personas en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Alma “N”, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de dos mujeres.

Sus actividades de trata se habrían realizado desde junio de 2014 en un inmueble ubicado en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación, el inmueble operaba como casa de citas, donde al menos otras diez mujeres más eran víctimas de explotación sexual. Las víctimas identificaron a la imputada como responsable del establecimiento y señalaron que presuntamente obtenía un porcentaje de las ganancias derivadas de los servicios que realizaban”, indicó la dependencia a través de una ficha informativa.

Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 2 de mayo, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó datos de prueba. Especial

Con los datos de prueba integrados por el agente del Ministerio Público, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Alma “N”, la cual fue ejecutada el 28 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 2 de mayo, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial la vinculación a proceso de Alma “N”.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con la trata de personas, mediante acciones coordinadas entre agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y personal pericial, para garantizar el acceso a la justicia y proteger la integridad y los derechos de las víctimas”, apuntó.

fdm