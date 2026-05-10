Detienen a tres involucrados en balacera en calles de la alcaldía Iztapalapa

Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en agresiones con disparos de arma de fuego en contra de dos hombres, de los cuales uno perdió la vida en calles de la colonia Sector Popular en la alcaldía Iztapalapa.

Los detenidos cuentan con antecedentes delictivos y fueron detenidos en posesión de aparente droga, reportó este domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 8 de mayo, los uniformados tomaron conocimiento de un reporte de detonaciones en la calle Sur 107-A y Rodolfo Usigli, donde un hombre de aproximadamente 45 años perdió la vida y otro de 35 años fue trasladado a un hospital.

De inmediato, en coordinación con los operadores del C2 Oriente implementaron trabajos de investigación, entrevistas ciudadanas y realizaron un cerco virtual para localizar a los posibles responsables, con lo que identificaron una motocicleta color negro con naranja, sin placas de circulación, en la que huyeron.

Los sujetos de 33, 37 y 38 años fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso. Especial

Fue así que durante un recorrido de seguridad por las calles Oncólogos y Sociólogos, de la colonia San José Aculco, de la misma demarcación, los uniformados observaron a tres sujetos a bordo de la motocicleta sujeta de investigación, quienes manipulaban bolsitas parecidas a las utilizadas para comercializar droga y que, al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida”, informó la dependencia este domingo en un comunicado.

Intentaron huir, pero fueron asegurados y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron 80 bolsitas de una hierba verde y seca similar a la mariguana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los sujetos de 33, 37 y 38 años fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.

Los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en diferentes años por robo calificado, abuso sexual agravado, delitos contra la salud, posesión de droga, robo a transeúnte, violencia familiar, robo a negocio o presentaciones ante el Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, respectivamente.

fdm