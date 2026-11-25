En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una mujer fue asesinada a balazos y un adolescente de 16 años resultó herido durante un ataque armado registrado este martes 25 de noviembre en calles del barrio de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aztecas y Eje 1 Norte, cerca de Rayón y Granaditas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, se escucharon entre seis y siete detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir el reporte de dos personas lesionadas por disparos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Matan a mujer José Antonio García

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que el adolescente presentaba una herida por impacto de bala en el tórax, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos responsables vestían ropa negra y escaparon del lugar a bordo de una bicicleta eléctrica.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de los atacantes.

La SSC dio aviso al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.