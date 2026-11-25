Este miércoles 25 de noviembre, también conocido como 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, habrá movilizaciones desde temprano en la Ciudad de México. Las mayores complicaciones viales estarán principalmente en Avenida Reforma, Avenida Juárez, Monumento a la Revolución y Zócalo. También habrá concentraciones en Ciudad Universitaria, Xochimilco y varias casetas de acceso a la capital.

MARCHAS

Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Ciudadana

A las 10:00 horas saldrán del Jardín Pushkin, sobre Avenida Cuauhtémoc, rumbo al Hospital Obregón, en Álvaro Obregón 123, colonia Roma Norte. Exigen una mejor atención médica, medicamentos suficientes, quirófanos disponibles para emergencias y transparencia en la reubicación del hospital.

Para evitar la zona pueden utilizarse Insurgentes, Avenida Chapultepec y Dr. Vértiz.

Observatorio de Deudores Alimentarios

A las 11:00 horas se reunirán en la Glorieta de la Joven de Amajac, en Reforma y Morelos, donde colocarán un tendedero de denuncias. A las 13:00 horas comenzarán a caminar rumbo al Zócalo para visibilizar la violencia económica y vicaria que enfrentan muchas mujeres.

Día Naranja Especial

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

Red de Mujeres por el Bienestar PILARES

A las 14:30 horas saldrán del Monumento a la Revolución rumbo a la Glorieta de la Joven de Amajac y posteriormente al Hemiciclo a Juárez. La movilización busca crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la importancia de erradicarla.

Marcha del 25N en la CDMX

Para evitar al contingente pueden utilizarse Insurgentes, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

Colectiva Coordinación 8M

A las 15:30 horas se reunirán en la Glorieta de la Joven de Amajac para marchar hacia el Zócalo. Exigirán un alto a los feminicidios, justicia para las víctimas y las mujeres desaparecidas, así como el reconocimiento de la tentativa de feminicidio y garantías para vivir sin violencia.

Marcha del 25N en CDMX.

Esta movilización podría generar importantes afectaciones sobre Reforma, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico. Como alternativas están Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Casetas de acceso a la CDMX

A las 11:00 horas habrá concentraciones simultáneas por parte del Gremio Gasero Nacional en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Los gaseros denuncian extorsiones, competencia desleal y exigen comisiones justas.

Considera las carreteras libres.

Plataformas Unidas del Poniente

Desde temprano se concentrarán afuera de Costco Santa Fe, en Avenida Tamaulipas 1300. Rechazan la propuesta de exigir placas mercantiles y licencias especiales a motociclistas de reparto.

Como alternativas están Vasco de Quiroga y Prolongación Paseo de la Reforma.

Trabajadores del Gobierno de la CDMX

A las 9:00 horas habrá un cierre de campaña de la planilla azul, que busca la dirigencia del sindicato de trabajadores capitalinos, en el Monumento a la Revolución. Se espera una importante concentración de personas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Insurgentes, Circuito Interior y Eje 1 Norte.

Poder Ciudadano

A las 10:00 horas estarán frente al Tribunal Electoral, en Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán, y a las 12:00 horas en la Cámara de Diputados. Exigen iniciar el proceso de sustitución de la presidencia del INE.

En Coyoacán pueden utilizarse Taxqueña y Canal Nacional; en San Lázaro, Eduardo Molina y Fray Servando.

Colectiva de Mujeres Indígenas

A las 10:00 horas estarán frente a Bellas Artes para exigir justicia y protección para una escritora indígena que denunció agresiones sexuales en Guerrero en 2023.

Para rodear la zona pueden utilizarse Balderas, Reforma y José María Izazaga.

Maestros de Chiapas

A las 11:00 horas acudirán a Palacio Nacional para participar en una mesa de negociación con autoridades federales y estatales. Exigen pagos salariales pendientes, ascensos y atención a rezagos laborales.

Como alternativas están Eje Central, Circunvalación y José María Izazaga.

Colectivo Rojo Amanecer

A las 11:00 horas se reunirán en la Prepa 1, en Avenida La Noria y Prolongación Ignacio Aldama, Xochimilco, para sumarse a la marcha feminista del 25N.

Para evitar la zona pueden utilizarse Prolongación División del Norte y Periférico Sur, dependiendo del destino.

Pan y Rosas

A las 11:00 horas se concentrarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para trasladarse al Metro Universidad y posteriormente incorporarse a la marcha del 25N.

Las con o sin Capuchas

A las 12:00 horas se reunirán en la escultura Los Bigotes, en Ciudad Universitaria, para sumarse también a la movilización feminista.

En ambos casos, las alternativas son Avenida Universidad, Periférico Sur y Avenida del Imán.

Asamblea Interuniversitaria por Palestina

A las 12:00 horas estarán afuera del Metro Insurgentes para exigir la extradición de Tomás Zerón y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Para evitar el punto pueden utilizarse Avenida Cuauhtémoc, Circuito Interior y Paseo de la Reforma, según las afectaciones del 25N.

CNTE

A las 15:30 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48. Exigen retomar las mesas de negociación sobre seguridad social, trabajadores cesados y reparación de daños.

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Insurgentes y Bucareli, si permanecen abiertos.

CITAS AGENDADAS

Familiares de menor desaparecida

A las 10:00 horas acudirán al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102, colonia Doctores, para solicitar la localización de una niña de 12 años desaparecida ayer.

Vecinos de Isabel la Católica

A las 12:00 horas acudirán a oficinas de Concertación Política, en Diagonal 20 de Noviembre 294, para negociar un adeudo con la CFE y evitar cortes de luz.

Movimiento Fuerza 70

Durante el día estarán en el Edificio de Gobierno, en el Zócalo, para exigir el pago íntegro de pensiones y prestaciones de la Policía Auxiliar.

EVENTOS VARIOS

A Perfect Circle se presenta a las 18:30 horas en el Estadio Fray Nano, con cerca de 19 mil 450 asistentes, y Babasónicos a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, con 20 mil personas previstas.

A Perfect Circle sorprendre con fecha en CDMX Travis Shinn

Love of Lesbian estará a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, con una asistencia estimada de 9 mil 790 personas, y Giant Rooks a las 21:00 en el Teatro Metropólitan. En Santa Fe continúa Cirque du Soleil ECHO y en el WTC habrá un encuentro empresarial desde temprano.

Además, a las 15:00 horas saldrá la tradicional peregrinación de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa, desde el Jardín Cuitláhuac rumbo a la Basílica de Guadalupe.