Piden a opositores no frenar obras de drenaje en San Gregorio Atlapulco

El gobierno de la Ciudad de México, a través del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza, pidió a los pobladores de San Gregorio Atlapulco acceder al diálogo para restaurar las obras correspondientes al plan hídrico en Xochimilco, lo anterior tras cuatro días de bloqueo de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

En conferencia de prensa, realizada en el teatro Esperanza Iris, vecinos que apoyan la obra denunciaron ante las autoridades capitalinas el secuestro de su pueblo, así como el de un Centro Cultural por estas personas que llevan tomada la vialidad.

El plan hídrico en Xochimilco representó una inversión para el gobierno de la Ciudad de México superior a los 372 millones de pesos. Y la obra lleva un avance de 70 por ciento, solamente hace falta el cambio de drenaje en San Gregorio, así como la construcción del carcamo de bombeo, para lo cual se destinarán 65 millones de pesos aproximadamente.

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La consecuencia es que, si no nos permiten hacer las obras, pues va a seguir el problema de drenaje del pueblo, que no tiene una salida por gravedad”, señaló el titular de Segiagua.

Tomas pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México, detalló que los trabajos comenzaron a raíz de una consulta, se han realizado diferentes reuniones con vecinas y vecinos de San Gregorio Atlapulco, incluso se invitó a aquellos que mantienen bloqueada la vialidad.