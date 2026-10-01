Brugada destaca inversión histórica de 370 mdp en San Gregorio Atlapulco

"Fue un proceso de consulta en el pueblo originario; se explicó que todas estas obras son para canalizar las aguas que vienen muy fuertes de la parte alta", afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al aclarar que la oposición de un sector de habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, responde al rechazo previo de las obras hídricas y no a las recientes afectaciones por lluvias.

El Plan Integral Hídrico de San Gregorio, que cuenta con una inversión de 370 millones de pesos, fue sometido a un proceso democrático de consulta que concluyó el 27 de julio de 2025.

De acuerdo con el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza Hernández, el proyecto obtuvo una aceptación del 90 por ciento, respaldado por 395 votos a favor, 32 en contra y ocho papeletas nulas.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios detalló que el ejercicio participativo incluyó una etapa preparatoria y foros informativos previos a la asamblea deliberativa. Las obras iniciales de 2026 contemplan la construcción de casi tres kilómetros de tubería para conducir aguas residuales y pluviales hacia la Planta de Tratamiento San Luis Tlaxialtemalco, evitando así su saturación en la red local del poblado.

Durante las labores de desazolve en el colector de Avenida Acueducto y 5 de Mayo, personal operativo ha extraído objetos de gran tamaño como llantas, piedras, troncos y rines de vehículos, factores que obstaculizaban el flujo hidráulico.

Brugada Molina enfatizó que la administración capitalina mantendrá mesas de trabajo para concretar la segunda etapa del plan, la cual beneficiará de manera directa a los más de 42 mil habitantes de la demarcación y garantizará la seguridad hídrica de la región.