Promulgan Ley de Cuidados; aún queda pendiente definir salario de cuidadores

La Ciudad de México se proyecta como la primera urbe de América Latina en contar con un salario para personas cuidadoras, para hacer justicia y otorgar derechos plenos a quienes dedican su vida al cuidado de algún familiar.

Al promulgar la Ley de Cuidados de la Ciudad de México, con la que la capital del país se convierte en la primera ciudad latinoamericana en contar con una norma de este tipo, la jefa de Gobierno Clara Brugada instruyó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) a calcular el valor económico y remunerar el trabajo de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres.

Brugada destacó que en la Ciudad de México 80 por ciento de las personas que destinan más de 40 horas semanales al cuidado de familiares son mujeres, mientras que a nivel nacional el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de cuatro billones de pesos.

Ante ese panorama, Brugada anunció la conformación de un grupo de especialistas que realizará la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la capital, como base para “construir mecanismos de reconocimiento económico” y garantizar derechos laborales, capacitación, profesionalización, descanso, salud física y mental, tiempo libre y bienestar para las personas cuidadoras.

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Durante siglos el trabajo de cuidados se asumió como una obligación impuesta, como un destino natural, como una esclavitud privada para millones de mujeres. Durante demasiado tiempo la economía contabilizó edificios, mercancías y ganancias, pero ignoró el trabajo de millones de mujeres que sostienen la vida. Sin trabajo de cuidados, la economía simplemente colapsaría”, afirmó.

La nueva legislación, que entrará en vigor este viernes tras su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, establece el derecho a cuidar y ser cuidado, impulsa la desfeminización y desmercantilización de las tareas de cuidado, obliga a construir infraestructura pública permanente y crea un sistema de educación inicial para la primera infancia.

Hoy promulgamos no solo una ley, sino una ruta para saldar la deuda con las mujeres”, puntualizó.

Sin embargo, Clara Brugada reconoció que esta nueva norma nace con la urgencia de “hacerla valer, con recursos y reglas de operación”, para que no termine en un cúmulo de buenas intenciones.

“Hoy promulgamos no solo una ley sino una ruta para saldar la deuda con las mujeres”, recalcó.

Como parte de ese compromiso, la mandataria reiteró que su administración concluirá el sexenio con 100 nuevas UTOPÍAS, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado Infantil, 200 Casas de Día para personas mayores y 200 espacios para personas con discapacidad, infraestructura que permitirá atender cada año a más de cien mil personas.

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En el mismo sentido, se promovió la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, invitada al evento, quien afirmó que la capital mexicana convierte en política pública los compromisos internacionales asumidos en la Agenda 2030.

No obstante, advirtió que el verdadero reto comenzará con la implementación de la norma.

Será necesario asegurar recursos sostenibles, fortalecer las capacidades institucionales, ampliar la oferta de servicios y garantizar mecanismos eficaces de coordinación y rendición de cuentas, porque los derechos sólo adquieren pleno significado cuando las personas pueden ejercerlos en su vida cotidiana”, recalcó.

Aún falta tramo por recorrer

En su turno, líderes de las bancadas de oficialísimo y de la oposición, que en semana pasadas avalaron por unanimidad la Ley de Cuidados, reconocieron que para que la norma sea efectiva y básica para acerca de seis millones de mujeres y niñas capitalinas, principalmente, aún falta un largo trecho por recorrer.

Por Morena, la coordinadora Xóchitl Bravo, aseguró que se está haciendo justicia social.

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Pero aún hay un largo tramo por recorrer. Hoy empieza el reto verdadero: que la ley sea implementada en todas las alcaldías”, dijo.

En representación de la oposición, el coordinador parlamentario del PAN, Andrés Atayde, reconoció el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas, aunque advirtió que el éxito de la reforma dependerá de su aplicación.

Esta ley, si bien hoy se promulga y se publica, tiene su principal reto en su implementación”, recalcó.

Por Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, estimó la ley tiene avances importantes, como la tarea que se le deja a cada una de las secretarías.

Ahora la urgencia es construir esta red de cuidados. Los cimientos son las UTOPÍAS, pero hay que seguir, porque todos en algún momento vamos a tener que cuidar o que nos cuiden”, concluyó.

Durante el proceso de consulta, participaron más de 600 mil capitalinos y capitalinas; 80 por ciento dedicadas al cuidado de otros; sin embargo, aseguraron que ellas “no se sienten cuidadas”.