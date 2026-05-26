Gobierno CDMX no permitirá plantón de CNTE en el Zócalo por el Mundial

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que los docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no podrán ocupar el Zócalo capitalino, al ser epicentro de la fiesta mundialista con el FIFA Fan Festival.

“Hay mucho movimiento en el Zócalo se está adecuando el espacio para el Festival Futbolero, entonces, hasta por un asunto de Protección Civil no pueden estar. Hay máquinas, grúas. Será lo mismo, les explicaremos que no se puede en el Zócalo”, señaló.

No hay espacio para plantones de maestros

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE se movilizaron hacia la Segob para una mesa de diálogo. Pavel Jurado Canseco

Al acudir a Palacio Nacional para reunirse con motivo de la logística previa a la fiesta mundialista, el funcionario del gobierno capitalino afirmó que las negociaciones con la CNTE son con la Secretaría de Gobernación, sin embargo, dejó claro que en la capital del país no habrá espacio para los plantones de los maestros, sobre todo en la Plaza de la Constitución donde se prepara el escenario con grúas y maquinarias para la instalación de la mega pantalla.

Plantón CNTE Pavel Jurado Canseco

Cravioto explicó que en otras ocasiones se ha permitido a la CNTE manifestarse en la CDMX, pero en esta ocasión por la celebración del Mundial y por temas de Protección Civil no será posible.

Plantón CNTE Pável Jurado Canseco

“La negociación con Segob, a nosotros nos pidieron ver el Zócalo el sábado y les explicamos que no era un asunto de no querer que estén en el Zócalo, otras veces han estado en el Zócalo y posterior al Mundial podrán estar en el Zócalo las veces que crean conveniente pero esta ocasión no se puede por su propia seguridad”, manifestó.

Cuestionado si habrá el uso de la fuerza pública, el secretario confió en que se llegará a un acuerdo con el Gobierno federal y los docentes.