Perritos del Metro CDMX participarán en el PetFest 2026 ¡Adopta uno!

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México participará en el PetFest 2026 los días 23 y 24 de mayo en Campo Marte.

Los perritos del Metro CDMX

El sábado 23 de mayo, unos 20 perros rescatados por el STC de instalaciones de la red del Metro participarán en la actividad Adopción Selectiva.

Los perritos del Metro CDMX

¿Qué es la Adopción Selectiva?

“Adopción Selectiva es una dinámica inédita en México en la que 20 perros rescatados por el Metro interactuarán con personas previamente seleccionadas, con la finalidad de generar vínculos de afinidad y confianza que favorezcan una adopción responsable”, indicó el organismo.

Los perritos del Metro CDMX

El domingo 24 de mayo el CTC presentará 10 perros, quienes convivirán con los asistentes en actividades orientadas a fomentar la protección y cuidado de los animales de compañía.

Habrá orientación a personas

“Durante ambas jornadas, personal especializado del CTC brindará información sobre procesos de adopción, cuidados básicos, seguimiento posterior y tenencia responsable, además de compartir la labor que realiza el organismo en el rescate y rehabilitación de perros localizados en zonas de riesgo del Metro”, agregó el STC.

Los perritos del Metro CDMX

El Metro recuerda que las personas interesadas en participar como candidatos aún pueden registrarse y completar el proceso de evaluación. Para dudas o aclaraciones, se encuentra disponible el correo electrónico adopcionselectiva@petfest.mx.

*bb