Muere adulto mayor tras altercado con conductor de taxi por aplicación

Un adulto mayor murió la tarde de este sábado tras sostener un altercado con el conductor de un taxi por aplicación en calles de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Rumania y Libertad, donde el pasajero descendió de un vehículo de transporte privado y, tras una discusión con el operador, se desplomó sobre la vía pública.

Según la versión del conductor, de 29 años, ambos descendieron del automóvil en medio de una discusión por parte del adulto mayor que se habría molestado porque el destino no correspondía al lugar al que pretendía dirigirse.

Instantes después, el pasajero perdió el conocimiento y cayó al pavimento, según declaró a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que acudieron al lugar, tras una alerta emitida por operadores del C2 Sur.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Paramédicos que arribaron al punto intentaron auxiliar al hombre, pero únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En tanto, personal ministerial acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El conductor fue trasladado ante el Ministerio Público para rendir su declaración, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y esperar los resultados de la necropsia para determinar las causas precisas del fallecimiento.