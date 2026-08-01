Detienen a 21 revendedores en primer concierto de Harry Styles

Durante el primero de los seis conciertos de Harry Styles de su gira “Together, Together”, que se llevan a cabo en el Estadio GNP, dejó un saldo de 22 personas detenidas, entre ellas 21 presuntos revendedores de boletos y un hombre acusado de robar un teléfono celular a uno de los asistentes.

Los arrestos se realizaron en las inmediaciones del recinto ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde miles de seguidores acudieron la noche del viernes al espectáculo del cantante británico.

Durante los recorridos de vigilancia, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detectaron a varias personas que ofrecían entradas a precios superiores a los autorizados e incluso algunas que podrían ser apócrifas.

Foto: SSC

Como resultado, fueron detenidos 11 hombres y 10 mujeres, a quienes además se les aseguraron dos boletos.

La SSC informó que una de las personas arrestadas contaba con antecedentes por la misma falta administrativa relacionada con la reventa.

Todos los implicados fueron presentados ante un Juez Cívico, quien determinará las sanciones correspondientes.

Por otra parte, durante la salida del público al término del concierto, los uniformados detuvieron a un joven de 21 años, señalado por un asistente como el responsable de sustraerle un teléfono celular.

Foto: SSC

Tras una revisión, los agentes recuperaron el dispositivo y realizaron la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

Este sábado se lleva a cabo la segunda presentación del británico, el 4, 7, 8 y 10 de agosto continuará el espectáculo en el GNP para el que organizaciones empresariales esperan una derrama de poco más de dos mil millones de pesos.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene este sábado el despliegue operativo en las inmediaciones del recinto.