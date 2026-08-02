Usan bolardos de la Ciudad de México para delimitar carril confinado ¡en Yucatán!

MÉRIDA, Yuc.— Bolardos para el confinamiento vehicular de carriles exclusivos, marcados con los logotipos oficiales de la red de Movilidad Integrada (MI) y del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) del gobierno de la Ciudad de México, fueron instalados en tramos viales de la avenida Internacional, en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán.

Los elementos de señalización son idénticos a los colocados en las vialidades de la capital por donde transitan los trolebuses del STE, como los instalados en los Ejes 2 y 2A Sur, infraestructura que forma parte central del recorrido de la Línea 2 que corre de Chapultepec a Pantitlán.

En el caso de la zona metropolitana de Mérida, los bolardos se colocaron en tramos de avenida Internacional, vialidad también conocida popularmente como avenida Industrial, por donde circula la Ruta R906 IE-TRAM La Plancha - Centro - Umán, perteneciente al Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven.

Durante un recorrido de verificación realizado el 24 de julio, se observó que la señalización se encuentra fijada, al menos, en el tramo de avenida Internacional comprendido entre Hunxectaman y la calle Alejandro Gomori, en el municipio de Umán.

Los dispositivos cuentan grabado el imagotipo de la red MI, la sigla del STE y el pictograma de una bicicleta que señala el uso compartido del carril exclusivo en la Ciudad de México.

Sin embargo, el esquema operativo del transporte público en Mérida no contempla el tránsito de ciclistas sobre esa vía delimitada.

En sitios de comercio electrónico y redes sociales, cada bolardo de este tipo registra un precio comercial aproximado de mil 500 pesos.

Cabe señalar que actualmente las administraciones de la Ciudad de México y de Yucatán están encabezadas por el partido Morena.

FINANCIAMIENTO

El proyecto del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven recibió financiamiento parcial con recursos federales provenientes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

En 2023, la institución bancaria precisó que otorgó un presupuesto de 311 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

“El apoyo no recuperable del Fonadin representa 21.27% del total de la inversión del proyecto que está transformando el transporte masivo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Conecta a 129 colonias y es utilizado diariamente por más de 44 mil personas (alrededor de 40% de las personas usuarias son mujeres)”, detalló Banobras en un comunicado emitido en ese año.

Para 2025, el sistema Va y Ven amplió su cobertura operando 106 rutas con una demanda superior a los 372 mil usuarios diarios, de acuerdo con las cifras asentadas en el Informe Anual de Actividades de la Agencia de Transporte de Yucatán.

En la CDMX, la marca e identidad gráfica de Movilidad Integrada (MI) fue creada e implementada por la Secretaría de Movilidad (Semovi) durante el periodo gubernamental 2018–2024.

El concepto surgió a partir de un diagnóstico institucional que detectó la fragmentación operativa de los medios de transporte masivo, unificando bajo un mismo modelo al Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Ecobici y transporte concesionado.

En tanto, el STE es el organismo público descentralizado encargado de la operación de trolebuses, Cablebús y Tren Ligero.

SIN RESPUESTA

Ante el hallazgo de la señalización capitalina en calles yucatecas, se consultó a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para conocer el motivo de la presencia de este mobiliario urbano en otra entidad.

No obstante, la dependencia señaló que no emitiría postura alguna e indicó que el tema corresponde a las autoridades locales de Yucatán.

Este diario intentó establecer contacto telefónico con la Agencia de Transporte de Yucatán para requerir información sobre la adquisición o traslado de dicho equipamiento. Aunque el personal de la dependencia tomó el recado, no devolvió la llamada.

De igual forma, se envió un requerimiento de información al área de prensa del gobierno de Yucatán a través del formulario de contacto por correo electrónico de su portal oficial, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.