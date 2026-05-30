Avanza en CDMX prohibición de exhibir perros y gatos en tiendas de mascotas

Luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que prohíbe exhibir perros y gatos destinados a la venta en tiendas de mascotas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma, puntualizó que esta medida representa un avance importante en materia de bienestar animal.

Al celebrar esta nueva disposición, Sesma Suárez, destacó que la legislación busca garantizar un trato digno a los seres sintientes. Refirió que la reforma “pone fin a prácticas que durante años mantuvieron a los animales en vitrinas, jaulas y espacios reducidos únicamente con fines comerciales, afectando su movilidad, salud y calidad de vida”.

A partir de la entrada en vigor de esta normativa, el proceso de comercialización y adopción de animales domésticos sufrirá un cambio radical en la capital del país.

Ahora la venta o adopción de perros y gatos ya no estará a la vista del público general. Se deberá agendar una cita y el proceso tendrá que realizarse bajo la estricta supervisión de un Médico Veterinario Zootecnista.

En tanto, las tiendas de mascotas tendrán estrictamente prohibido dejar a los animales dentro de jaulas durante la noche en los establecimientos.

Sesma Suárez explicó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) será la autoridad encargada de vigilar que las tiendas cumplan con la ley. La dependencia tendrá la facultad de aplicar sanciones severas a quienes infrinjan la norma o comercialicen animales provenientes de criaderos que no cuenten con la autorización legal correspondiente.

Finalmente, el diputado Sesma Suárez hizo un llamado enérgico al resto de las entidades federativas del país para replicar este modelo de protección animal y unificar esfuerzos a nivel nacional contra el maltrato y la explotación comercial de mascotas.