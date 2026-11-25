El bloqueo sobre Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, cumplió 15 horas, ya que los familiares de Sara Santiago Arizmendi, desaparecida durante la madrugada del 24 de noviembre, permanecen sobre la vialidad para exigir a las autoridades que den información sobre las investigaciones para encontrar a la menor de tan solo 12 años.

De acuerdo con información de Blanca Arizmendi, madre de la menor, encontró mensajes vía Instagram de la joven, en los cuales quedaba de verse con otro adolescente, identificado como Isaac Rodríguez, de 16 años.

Al lugar del bloqueo arribó el padre del adolescente, identificado como Gilberto Rodríguez, quien permanece en el sitio retenido por los familiares de Sara.

Foto: Especial

Incluso tuvieron un enfrentamiento con él, donde el padre del menor resultó con varias lesiones en el rostro, el hombre le pidió a su hijo de 16 años que regresara a la joven, ya que dijo que en caso de no hacerlo, la turba amenazó con lincharlo.

La joven salió de su domicilio la madrugada del martes 24 de noviembre. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero. Su última ubicación conocida fue en la colonia Puente Blanco, de la alcaldía Iztapalapa.

Reproducir La madre del adolescente y la tía de la menor de edad pidieron a ambos que tomen las cosas con calma y vuelvan a sus hogares.

De acuerdo con su madre, portaba una sudadera de color gris con letras blancas, así como tenis blancos con azul.

Se dio a conocer que los adolescentes se habrían trasladado a Puebla, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) no confirmó dicha información, pero no descartó pedir la colaboración de las autoridades de esa entidad.

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Durante un enlace televisivo en la zona del bloqueo, el padre de la adolescente tuvo una llamada telefónica con una funcionaria de la fiscalía capitalina, para exigirle avance en la investigación, así como para que aclarara diversas versiones que comenzaron a difundirse sobre el paradero de los menores.

La funcionaria le pidió mantener la calma, ya que la investigación estaba en curso y la información se daría a conocer presencialmente a los familiares de Sara e Isaac que estaban en la fiscalía, pues no querían que la información pudiera tergiversase.