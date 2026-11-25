La angustia de no saber dónde está la menor llevó a familiares de Sara Santiago Arizmendi, de apenas 12 años, a bloquear nuevamente Periférico Oriente, a la altura de avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Iztapalapa, para exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México que agilice su búsqueda.

De acuerdo con la Alerta Amber, la pequeña fue vista por última vez alrededor de las 2:00 de la madrugada del martes 24 de noviembre en la colonia Puente Blanco. Desde entonces, su familia desconoce su paradero.

La niña desaparecida Especial

Blanca, mamá de Sara, contó que encontraron mensajes de Instagram en los que su hija aparentemente había quedado de verse con un adolescente de 16 años, quien también estaría desaparecido.

“Ya baja, acá te espero”, fue uno de los mensajes que, según la madre, el muchacho le envió a Sara antes de que se perdiera contacto con ella.

Al bloqueo también acudió el padre del adolescente, pues ambas familias desconocen dónde podrían estar los menores.

La ficha de búsqueda Especial

La mamá de Sara señaló que su esposo ya acudió a la Fiscalía, pero hasta el momento no les han informado sobre avances en la investigación. Por ello, pidió a las autoridades intensificar la búsqueda y revisar las cámaras de videovigilancia de la zona.

¿Cómo iba vestida Sara?

Según la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Sara mide 1.55 metros, es de complexión delgada, piel clara, cabello castaño claro y ondulado, así como ojos grandes de color café oscuro. Como seña particular, usa brackets.

El día de su desaparición vestía una sudadera gris con letras blancas y tenis blancos con azul.

La pequeña está a punto de cumplir 13 años, pues nació el 26 de noviembre de 2013, por lo que este jueves sería su cumpleaños.

Si tienes algún dato que pueda ayudar a encontrarla, puedes comunicarte a los números 55 5345 5067, 55 5345 5084 o 55 5345 5082 de la Fiscalía capitalina.