Pequeños comerciantes crean rutas turísticas por el Mundial

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX) creó un mapa digital con varias rutas turísticas para que los visitantes al Mundial puedan conocer diferentes atractivos en la capital y para que consuman en los micro y pequeños comercios que son el motor de la economía local.

Las rutas turísticas tienen origen en el Estadio de la Ciudad de México, sede del Mundial, y muestran la ubicación de los diferentes puntos de interés de la capital: https://www.canacopecdmx.com/guias-turismo-cdmx/?_sc=NTYxODg3OCMxMDUyODg%3D

La Canacope dividió las rutas en Centro Histórico, Coyoacán, Roma-Condesa, Chapultepec, Xochimilco, la Ruta Mundial 2026, que incluye los puntos donde la FIFA desarrollará eventos como Fan Fest, conciertos o exposiciones, Barrios Mágicos, Museos y la Ruta del Pulque, entre otras.

El mapa incluye atractivos turísticos como el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, el Jardín Centenario, el Parque México, el Castillo de Chapultepec, los embarcaderos, el Desierto de los Leones, el Bosque de Tláhuac, y barrios como Tepito, San Ángel o la Ciudadela, así como museos, faros y Utopías, entre otros.

El mapa también integra guías para turistas y anfitriones que incluyen una lista por demarcación de establecimientos mercantiles que se capacitaron en la Canacope CDMX en temas de atención durante eventos internacionales.

El objetivo central de la herramienta digital es impulsar la economía local y a los pequeños comercios.

“Con el objetivo de fortalecer la economía local y promover el turismo en la Ciudad de México, la Cámara ha desarrollado una serie de guías dirigidas a empresarios, visitantes y consumidores, que facilitan la identificación de comercios, servicios y experiencias disponibles durante la temporada deportiva alusiva al Mundial”, indicó.

Estas guías representan una iniciativa estratégica para visibilizar la oferta local, incentivar el consumo responsable y generar mayores oportunidades de crecimiento para los negocios de la ciudad, destacando la diversidad y calidad del sector comercial.”

La Canacope CDMX busca promover el consumo en establecimientos locales para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el tejido empresarial.

“En este contexto, es clave asegurar que ese impacto llegue a quienes sostienen la economía local: las micro y pequeñas empresas. En México, la gran mayoría de los negocios son de este tipo y representan el corazón de la economía familiar y comunitaria”, recordó.