Lanzan programa para ordenar el espacio público el Centro Histórico

La Secretaría de Gobierno publicó ayer la convocatoria del programa social Defensoras y Defensores del Espacio Público 2026, con el que pretende que 400 personas ayuden a ordenar el espacio público en el Centro Histórico.

Los beneficiarios del programa se distribuirán en calles de los perímetros A y B para garantizar y promover el uso adecuado del espacio público, así como el control y defensa del patrimonio artístico y cultural, indicó la dependencia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En una primera etapa, los defensores se distribuirán en 282 tramos de calles y 56 calles completas para mantener libres los espacios públicos y evitar el comercio irregular en vía pública.

Serán 20 coordinadores de brigada y 380 defensores quienes obtendrán 6 mil 500 y 4 mil 750 pesos quincenales, respectivamente.

Entre sus acciones están la recuperación de espacios públicos por medio del ordenamiento y reordenamiento de la vía pública, creando espacios alternativos de comercio.

Así como la reubicación del comercio en predios que han sido previamente identificados como alternativa para su asignación al uso comercial y la creación de un padrón único de personas comerciantes y organizaciones, que permita contar con información desagregada por sexo, edad y grupo poblacional.

TRABAJA EN INICIATIVA

La diputada local Diana Sánchez Barrios trabaja una iniciativa de ley para establecer derechos y obligaciones de trabajadores ambulantes, por lo que iniciará mesas de trabajo con este sector del comercio en las diferentes alcaldías.

Esta nueva iniciativa no será como la de Chambeando Ando, que abarcaba a todos los trabajadores no asalariados, sino que sólo incluirá a los ambulantes que tienen “puestos fijos y semi fijos”, adelantó a este diario la legisladora local.

-Georgina Olson

cva*