Pese a contingencia hay manifestaciones HOY en CDMX

Hoy martes 17 de febrero la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México han dado a conocer que se registrarán al menos cuatro concentraciones. Te damos alternativas viales para que evites contratiempos y te recordamos que hay Contingencia Ambiental y Doble No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México por altos niveles de contaminación.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Jefatura de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 2 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Solicitan audiencia con la Jefa de Gobierno, Lic. Clara Brugada Molina, para tratar los temas de vivienda, plaza artesanal, fiesta de las culturas indígenas y ferias itinerantes 2026 y adeudo de la fiscalía con La Organización de Traductores Interpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI).

¿Cómo protege la ley a los artesanos mexicanos del plagio?

Alternativas

Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Eje Central.

Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad De México

* Estación Chabacano, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada San Antonio Abad Colonia Obrera alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Estación 18 de Marzo línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte Colonia Lindavista alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

Madres buscadoras

MOTIVO: Abordarán transporte para dar inicio a la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del Cerro del Chiquihuite en la Sierra de Guadalupe.

Opción vial

Eje Central y Eje 3 Sur para evitar la estación Chabacano

Av. Insurgentes Norte, Eje 3 Norte y Av. Politécnico para evitar la estación 18 de Marzo.

Artesaneando A.C.

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías; así mismo se respeten los acuerdos que ya se tenían.

Artesanos

Vialidad alterna

Av. Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Eje Central.

Asociación de cubanos residentes en México José Martí A.C.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano, así como para protestar en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Otras vías

Eje Central, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Av. Chapultepec para evitar el perímetro del Zócalo.

