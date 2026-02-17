'Me preocupa que busquen descontrol gubernamental en Cuauhtémoc: Presidenta PAN CDMX

Después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y su equipo de trabajo fueron agredidos durante un operativo para retirar ambulantes, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Leticia Gutiérrez expresó “me preocupa mucho que, en este ánimo de ganar una alcaldía, busquen generar descontrol gubernamental, utilizan recursos públicos, le cierran puertas institucionales” a la alcaldesa.

Rojo de la Vega ha sido golpeada de varias formas

Entre las víctimas se reportan dos funcionarias, de 29 y 31 años, con lesiones óseas, así como la secretaria particular de la alcaldesa Foto: Especial

Y expuso que “a Alessandra -Rojo de la Vega en el congreso local- le asignaron un presupuesto que no corresponde a las necesidades de la alcaldía y además (...) lo puede ejercer hasta noviembre, diciembre. Están viendo qué hace y qué no hace con una obsesión…” dijo Gutiérrez.

En conferencia comentó: “recordemos incluso que a la alcaldesa Alessandra, no solamente la han golpeado funcionarios en el informe de la jefa de gobierno, la han golpeado grupos organizados (...) golpes físicos. Pero no olvidemos que incluso su coche en campaña fue baleado. ¿Y quién está detrás de todo eso?”.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega fue golpeada en el rostro durante un operativo. Especial

Por su parte, Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN, dijo estar sorprendido porque el secretario de gobierno, César Cravioto, hizo un llamado al diálogo con la alcaldesa Rojo de la Vega, pero también comentó: “nada más que aquí me parece que es un hecho público y notorio, que la violencia vino de donde vino”.

Ha crecido el comercio informal

Atayde también comentó que “todo parece indicar que, a raíz de la llegada del actual gobierno, las personas, comerciantes en vía pública, por todos lados aparecieron (...) y si eso viene acompañado de que, en los últimos indicadores económicos de la Ciudad de México, la informalidad viene creciendo, pues entonces ahí hay una correlación peligrosa”.

Altercado y lesiones que tuvo Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, el fin de semana durante un operativo para recuperar espacios en la alcaldía.

Y consideró que el tema de los ambulantes “ya sea por pago de favores o porque no está generando las condiciones económicas, -al gobierno de la ciudad- se le está saliendo de control”.

*bb