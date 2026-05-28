Uso de patín eléctrico desata pelea en Paseo de la Reforma

Un altercado entre dos jóvenes en Paseo de la Reforma quedó registrado en video, el hecho desató una ola de reacciones en redes sociales, luego de que uno de ellos arrojara un patín eléctrico desde un puente peatonal hacia los carriles de Periférico, tras reclamar a su dueño y agredirlo por invadir la banqueta y el espacio para los transeúntes.

La grabación, de menos de 30 segundos, ampliamente difundida en redes social, muestra el momento en que el joven lanza el monopatín desde lo alto del puente.

La acción generó preocupación entre automovilistas y usuarios de redes, debido al riesgo que representó para quienes circulaban por Periférico.

“¿Y si hubiera caído sobre el parabrisas de un automóvil?”, escribió un usuario de Facebook.

“Pudo provocar un accidente al lanzar el monopatín a la calzada”, señaló otro comentario.

De acuerdo con las recientes modificaciones a los reglamentos de Tránsito y de la Ley de Movilidad, presentadas por la jefa de Gobierno y que entrarán en vigor el 1 de julio, los scooters, monopatines y bicis y motocicletas eléctricas no podrán circular por banquetas, ni por carriles confinados o vías rápidas de acceso controlado.

Los Vehículos Eléctricos Personales, deberán registrarse a partir del 1 de julio y contar con placas de circulación, para su uso se deberá tramitar licencia de conducir y usar casco obligatorio.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Movilidad (Semovi) ni la de Seguridad Ciudadana han dado detalles del altercado y de la fecha en la que ocurrió.