¡Agárralo ya mat@ al Kevin! Familiares aseguran que poli de CDMX le aplicó una llave china

Familiares y amigos de un hombre identificado como Kevin N denunciaron que un elemento policiaco de la Ciudad de México le aplicó una llave china, lo que provocó su muerte. La turba indignada correteó y retuvo al elemento policiaco.

Los hechos fueron registrados en la colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza de la capital del país. En los audios se escucha a algunos de los vecinos y familiares gritando:

El Kevin

¡Agárralo ya mat@ al Kevin! No que muchos huev@s, put%

¡No te vas a ir, no te vas a ir, tú eres el culpable y no te vas a ir hijo de tu pu#a madre!

Dicen que solo se espantó y corrió

De acuerdo con familiares y la policía, Kevin de 25 años tomaba bebidas en su auto estacionado a 100 metros de su casa, un familiar dijo que cuando vio a la patrulla se echó a correr porque se espantó y trató de meterse a su casa.

El poli

Según la familia los policías lo persiguieron por las azoteas de los vecinos hasta que un oficial lo alcanzó. Otra mujer dijo que vio cómo lo tenían sometido con una llave china, aseguró que ella le gritó al policía que lo soltara pues el joven ya estaba desmayado. El policía soltó a Kevin y su cuerpo quedó en la jardinera de una vecina. Después llegaron su mamá y su tía para llevárselo cargando hasta la entrada de su casa. Un familiar más dijo que el policía le quiso dar RCP, pero su sobrino ya había muerto.

Presunto abuso policial

Eso encendió los ánimos de las personas quienes se fueron sobre el policía los cuales trataron de alejarse del lugar, pero las personas no se los permitieron, incluso un tío de Kevin dice que uno de los policías le disparó, pero no alcanzó a darle.

Causas de la muerte

Tras más de 24 horas de los hechos, el Servicio Médico Forense le informó a la familia la causa de la muerte: Un paro cardiaco. La madre del joven pide justicia y dijo que no va a descansar hasta que el policía esté tras las rejas.

Imagen Noticias de la Noche con Nacho Lozano señaló que la policía revisó el auto de Kevin y no halló nada que lo incriminara de algún delito y también informó que los agentes fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración.