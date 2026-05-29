Este último viernes del mes se esperan 13 manifestaciones en la CDMX

Toma precauciones, pues este viernes 29 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) tiene contempladas al menos 13 concentraciones que podrían afectar tus trayectos y tiempos de llegada. Te damos opciones viales para que no se te haga tarde.

LA CNTE terminó un mitin y se dirigió a Circuito Interior

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII

Hora: 10:30. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, mejores condiciones laborales, aumento salarial y regreso al sistema de pensiones sin Afores. Se prevé bloqueo de accesos a la dependencia y afectaciones viales.

Vía alterna: Reforma, Chapultepec y Circuito Interior.

Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad

Jubilados de CFE y Pemex no pudieron pasar al Zócalo Rodolfo Dorantes

Hora: 08:00. Lugar 1: Órgano de Administración Judicial, Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Lugar 2: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. Rechazan la reforma al artículo 127 constitucional sobre límites a jubilaciones y pensiones.

Alternativa vial: Barranca del Muerto y Periférico.

Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hora: 09:00. Lugar: UAM Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Colocarán un tendedero de denuncias para visibilizar casos de acoso, violencia de género y abuso institucional.

Mejor ve por Miramontes y Acoxpa.

Colectivos Feministas

Hora: 10:00. Lugar: Macroplaza Iztapalapa, Aldama y Ayuntamiento, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Realizarán mitin contra la turistificación y la gentrificación asociadas al Mundial de Futbol 2026.

Alternativa vial: Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur.

Colectiva “Justicia para Vero Soto”

Hora: 12:00. Lugar: Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Calz. México-Xochimilco y Viaducto Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan. Ceremonia de entrega post mortem de título profesional a estudiante víctima de feminicidio.

Mejor toma Insurgentes Sur y Acoxpa.

Frente de la Juventud Comunista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Hora: 12:00. Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan. Realizarán intervención gráfica antimundialista y actividades contra la gentrificación y turistificación.

Alternativa vial: Viaducto Tlalpan y Arenal.

Colectiva “Te Creo No Estás Sola”

Hora: 13:00. Lugar: Unidad de Gestión Judicial No. 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exigen justicia para víctima de violación y la vinculación a proceso del presunto responsable.

Mejor avanza por Periférico Oriente y Ermita Iztapalapa.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

El paro se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce

Hora: 14:00. Lugar: IEMS Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz. de Tlalpan No. 3463, colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Exigen revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo.

Alternativa vial: Acoxpa y Canal de Miramontes.

Laboratorio 4:20.

Hora: 14:00. Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Jornada de difusión sobre derechos relacionados con el cannabis y reducción de riesgos.

Opción vial: Reforma y Bucareli.

Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna

Hora: 12:00. Lugar: Estadio Olímpico Universitario (Bajo Puente), Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán jornada antimundialista con actividades artísticas y culturales.

Mejor ve por Periférico Sur y Eje 10 Sur.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 16:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán conferencia y actividades político-culturales en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

Vía alterna: Eje 1 Norte y Fray Servando.

Feministas Radicales de la Periferia Ciudad de México

Hora: 17:00. Lugar: Estación Revolución de la Línea 2 del Metro, Av. México-Tenochtitlán e Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen respeto a la exclusividad del vagón rosa y sanciones para quienes lo invadan.

Alternativa vial: Reforma y Puente de Alvarado.

Colectivo del Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache”

Hora: 19:30. Lugar: Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán el evento “Sonando la Okupa” por la autogestión y el libre pensamiento.

Alternativa vial: Avenida Universidad y Eje 10 Sur.