ALERTA: Habrá cierre parcial en Metro CDMX Línea 2; así operará estos días

A partir de este viernes 29 de mayo y hasta el próximo miércoles 3 de junio, se aplicarán cierres parciales en diversas estaciones de la Línea 2 alertaron autoridades de la Ciuda de México.

Las afectaciones forman parte de la última fase de las obras de rehabilitación y modernización de la L-2, rumbo al Mundial, y que obligarán a modificar la operación de la línea que conecta Taxqueña con Cuatro Caminos, por lo que se llama a los usuarios a tomar previsiones.

Hasta el 3 de junio

El Metro informó que, desde las 20:00 horas de este viernes, la Línea 2 funcionará únicamente en dos circuitos: de Taxqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Clara Brugada adelantó que sostendrá reuniones con empresas encargadas de las obras de modernización de la Línea 2 del Metro Foto: Especial

Durante esos días (30 de mayo al 3 de junio) permanecerán cerradas las estaciones Viaducto y Chabacano, mientras que San Antonio Abad, Nativitas y Portales seguirán fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Para reducir las afectaciones a los pasajeros, se habilitará un servicio emergente gratuito de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez.

La Línea 2 fue inaugurada en 1970 y es la más concurrida de la red Foto: Especial

“Los cierres y el esquema especial de operación se mantendrán durante las noches del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, así como el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio”, advirtieron autoridades del STC Metro.

¿Cuándo reabrirá el servicio?

A las 19:21 el Metro informó que aún se trabaja para restablecer el servicio, además de insistir que la falla fue externa al ST Foto: José Antonio García | Excélsior

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Obras adelantaron que el jueves 4 de junio, a partir de las 5:00 horas, se restablecerá el servicio completo de trenes entre Taxqueña y Cuatro Caminos; sin embargo, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas continuarán cerradas para ascenso y descenso de pasajeros.

Ante estas modificaciones, las autoridades del Metro pidieron a la población tomar previsiones y considerar mayores tiempos de traslado durante los próximos días.

Se trata del segundo cierre parcial de actividades nocturnas durante fin de semana.

El primero ocurrió del sábado 23 al lunes 25 de mayo, de Taxqueña a San Antonio Abad. Los trenes funcionaron únicamente de Pino Suarez a Cuatro Caminos, con afectaciones a miles de usuarios, que se vieron obligados a buscar transporte alterno, e incluso a caminar para llegar a sus destinos, debido a que las unidades de RTP del servicio provisional resultaron insuficientes.

El gobierno capitalino aseguró que las obras de modernización en estaciones de la Línea 2 “perdurará más allá del Mundial de Futbol”, y afirmó que los trabajos beneficiarán diariamente a más de un millón de usuarios.