Caída de árboles en diversas alcaldías de CDMX deja vehículos dañados

Las fuertes rachas de viento, de entre 50 y 59 kilómetros por hora, registradas la tarde y noche de este jueves en distintas alcaldías de la Ciudad de México, provocaron la caída de varios árboles y daños a vehículos particulares, sin que se reportaran personas lesionadas.

En la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, un árbol de aproximadamente 20 metros de altura se desprendió de raíz y cayó sobre dos automóviles estacionados en la Calle 1.

Foto: Especial

Al lugar acudieron bomberos y personal de emergencia para seccionar el ejemplar y liberar los vehículos afectados, las autoridades descartaron personas heridas.

“Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 20 metros de largo que se desprendió desde la raíz y cayó sobre dos vehículos particulares”, informo el Heroico Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X.

Otro árbol colapsó en la calle 11, colonia Belisario Domínguez, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el reporte difundido por los Bomberos, el ejemplar medía alrededor de 25 metros y también cayó tras desprenderse desde la raíz.

Foto: Especial

En la alcaldía Gustavo A. Madero, otro ejemplar de cerca de 20 metros cayó sobre un vehículo particular en la calle Luis de la Rosa, colonia Constitución de la República, sin reporte de lesionados.

Por la presencia de rachas de viento fuerte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este jueves.

La alerta fue emitida para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Para evitar ponerse en riesgo, Protección Civil recomendó a la población retirar objetos que pudieran caer, evitar transitar cerca de árboles en riesgo y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y de Protección Civil.