Presentan podcast dedicado a prevención de riesgos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en alianza con Capital 21 y Código 21, presentó un podcats semanal dedicado a la comunicación de riesgos y la cultura de la prevención.

El primer episodio reunió a especialistas en gestión integral de riesgos y comunicación para reflexionar sobre el papel de la información oportuna en la protección de la población.

Se trata del programa Ciudad en Red: Conectadxs para Prevenir, un semanario que busca acercar a la ciudadanía contenidos especializados sobre gestión integral de riesgos, prevención y comunicación pública.

El programa se transmitirá todos los viernes a partir de las 11:00 horas a través de la página https://codigo21.cdmx.gob.mx.

La SGIRPC informó en un comunicado que “este espacio ofrece una programación plural, informativa y de servicio público orientada a fortalecer la cultura urbana, el acceso a información confiable y la construcción de comunidades más resilientes”.

La conducción del programa está a cargo de Jonathan Pascual Capote Romero, director de Difusión de Prevención de Riesgos de la SGIRPC, y Nasheli Arellano Barrera, jefa del Departamento de Campañas y Prevención de la Cultura.