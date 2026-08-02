Miguel Hidalgo consolida la red de comedores comunitarios más grande de la Ciudad de México

La Alcaldía Miguel Hidalgo alcanzó un crecimiento histórico en su infraestructura de asistencia social al ampliar la red del programa "Manos a la Olla" de 50 a 55 comedores comunitarios, fortaleciendo una estrategia que comenzó en 2022 con 30 sedes. Esta expansión incrementa la capacidad de cada espacio de 70 a 75 raciones diarias, garantizando alimentos calientes y completos en tres tiempos por una cuota de 11 pesos. Con esta infraestructura, la demarcación distribuye diariamente más de 4 mil raciones con cobertura en el 85 por ciento de sus colonias populares.

El alcalde Mauricio Tabe encabezó el corte de listón inaugural del comedor número 55. Durante la reapertura, el edil explicó que la iniciativa forma parte del eje central de su administración denominado "Primero las Mujeres", diseñado para reducir la brecha de desigualdad, redistribuir el trabajo del hogar y proteger la economía familiar. Tabe enfatizó la respuesta comunitaria del modelo y resaltó: "La diferencia de nuestros comedores es la sazón, es la atención, es la calidez. Este programa de los comedores no lo hace el gobierno solo, los hacemos de la mano de la comunidad".

El gobernante local detalló que la reducción del tiempo destinado a la preparación de alimentos permite a miles de mujeres impulsar su desarrollo personal, educativo o profesional. En el acto protocolario, Tabe hizo un reconocimiento al Director General de Desarrollo Social, Carlos Gelista, quien junto a su equipo de trabajo supervisa la operación, el abasto de insumos y la distribución continua de los alimentos en los 55 establecimientos que conforman la red.

El menú ofrecido en los recintos consta de entrada, guisado, postre y agua. La alcaldía mantendrá el monitoreo permanente para asegurar la calidad en la atención de los beneficiarios en los distintos barrios y colonias populares de la demarcación.