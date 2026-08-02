CORENADR impulsa restauración forestal en corredor verde regional

Temperaturas extremas, sequías y pérdida de humedad agravan los incendios forestales y amenazan los bosques, la biodiversidad y el suministro de agua en el centro del país.

Ante ello, el Gobierno capitalino impulsa el Programa de Restauración Forestal “Bosques por siempre”, para recuperar zonas degradadas y formar un corredor verde con Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Michoacán e Hidalgo.

En entrevista para la Tercera Emisión Fin de Semana de Imagen Radio, Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), advirtió que los incendios son cada vez más intensos y recurrentes. El aumento de la temperatura y la baja humedad explicó, provocan que una fogata, una botella abandonada o cualquier descuido detonen una emergencia.

Los siniestros en Canadá y España muestran la dimensión del riesgo. Las llamas no sólo consumen árboles: destruyen hábitats, desplazan fauna, erosionan suelos, reducen la infiltración de lluvia y generan humo que afecta ciudades enteras.

Para enfrentar esa amenaza, la DGCORENADR produjo en 2026 más de 11.1 millones de plantas. De ese total, 4 millones 837 mil 424 serán destinadas a la capital y 6 millones 313 mil 876 a entidades vecinas.

La intervención comprende las cuencas Lerma-Santiago, Balsas y Pánuco, y el Bosque de Agua, corredor forestal de 250 mil hectáreas compartido por la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Esta región abastece de agua a la capital, Toluca y Cuernavaca y conecta 21 áreas naturales protegidas.

Peña Fuentes subrayó que restaurar no significa únicamente plantar árboles. El programa incluye coníferas, latifoliadas, arbustos, frutales, plantas polinizadoras y medicinales, además de evaluaciones de supervivencia. Entre octubre y diciembre se revisarán los ejemplares establecidos en 2025.

La estrategia también busca conservar al ajolote, la rana de Moctezuma, el meztlapique, felinos silvestres, abejas nativas y luciérnagas. Ejidos, comunidades agrarias, universidades, gobiernos estatales y ciudadanos participarán en jornadas difundidas en las redes oficiales de la CORENADR.

La meta, afirmó Peña Fuentes, es mantener bosques, humedales, pastizales y zonas chinamperas capaces de captar agua, regular el clima y conservar la biodiversidad. El reto es evitar que el humo y el fuego que afectan a otros países se vuelvan cotidianos en México.