Procesan a ‘El Diente de Oro’ del Tren de Aragua por el delito de trata en la CDMX

Yosthan “N”, alías “El Diente de Oro”, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por su probable participación en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el imputado fue detenido el pasado 30 de julio en un hospital de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, una mujer que ejerce el trabajo sexual denunció al sospechoso después de que presuntamente le exigiera un pago semanal de 2 mil pesos, acompañado de amenazas verbales y telefónicas.

La víctima también declaró que el hombre presuntamente la seguía en distintas ocasiones a bordo de una camioneta.

Denuncia que abrió la investigación

La acusación fue formalizada el 22 de julio. A partir de la denuncia, la Fiscalía realizó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otras investigaciones para reunir elementos que permitieran establecer la probable participación del sospechoso.

Con esos datos, un juez autorizó la orden de aprehensión que posteriormente fue ejecutada en el hospital donde “El Diente de Oro” fue localizado.

Tras ser detenido, el acusado fue presentado ante un Juez de Control, quien analizó los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público.

El juez determinó su vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La vinculación a proceso significa que existe una investigación judicial abierta y que el Ministerio Público cuenta con datos que, en esta etapa, permiten continuar el procedimiento. No equivale a una sentencia definitiva de culpabilidad.

Diente de Oro @c4jimenez

Autoridades lo relacionan con el Tren de Aragua

La Fiscalía capitalina señaló que Yosthan “N” estaría relacionado con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que ha sido investigada por autoridades mexicanas por su presunta participación en diferentes actividades delictivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta estructura ha sido relacionada con investigaciones por explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico de migrantes.

Las autoridades capitalinas han identificado investigaciones relacionadas con este grupo en zonas como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Sin embargo, la acusación que actualmente mantiene a “El Diente de Oro” bajo proceso judicial corresponde al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

“El Diente de Oro” había sido detenido días antes

El caso tiene otro elemento que llamó la atención de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que Yosthan “N” ya había sido detenido el 28 de julio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En aquella ocasión, los policías presuntamente le encontraron droga y un arma larga, por lo que fue presentado ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, después de esa puesta a disposición recuperó su libertad.

La SSC continuó con las investigaciones y posteriormente obtuvo información que permitió solicitar una orden judicial relacionada con la investigación por trata de personas.

Los agentes de Investigación localizaron nuevamente al sospechoso en un hospital de Miguel Hidalgo, donde finalmente ejecutaron la orden de aprehensión el 30 de julio.