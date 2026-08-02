Vinculan a proceso a probable integrante del Tren de Aragua por trata de personas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía CDMX, vinculó a proceso de Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo a la víctima quien ejerce el trabajo sexual, el imputado le habría exigido un pago semanal de dos mil pesos mediante amenazas verbales y telefónicas. Y la habría seguido en varias ocasiones a bordo de una camioneta para ejercer control sobre ella, por lo que el 22 de julio de 2026 decidió denunciar los hechos.

A partir de la denuncia, el agente del Ministerio Público coordinó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación que permitieron establecer la probable participación de Yosthan “N” y obtener una orden de aprehensión en su contra.

El MP identificó su posible relación con el grupo delictivo “Tren de Aragua”, de origen venezolano y vinculado con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes, con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Como resultado de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación, PDI, obtuvieron información que indicaba que el imputado se encontraba en un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde lo aprehendieron a su salida el 30 de julio con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la audiencia celebrada al día siguiente, la Fiscalía CDMX formuló imputación y expuso los datos de prueba obtenidos, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Yosthan “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.